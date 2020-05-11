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Театр Олега Табакова объявил о приеме заявок на режиссерские постановки с 15 мая

Заявки будут приниматься до 1 августа

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский Театр Олега Табакова (ТОТ) в условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает творческий поиск и объявляет о приеме режиссерских заявок на постановки, который начнется 15 мая и продлится до 1 августа. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"Убежден: самый удачный режиссерский изыск, самые невероятные фантазии мертвы, если их не оживит актер. Ничто не отзывается в зрителях так внятно и сильно, как актерская игра. Этому я учу своих студентов. Этому буду служить всегда," - такие слова Олега Павловича Табакова приводятся в качестве эпиграфа в сообщении о приеме заявок на режиссерские постановки.

Свою концепцию изложил нынешний художественный руководитель театра Владимир Машков. "Когда учеников Олега Павловича спрашивают о том, что их, таких разных, объединяет, они часто отвечают: "У нас одна группа крови". То есть - одна система ценностей как профессиональных, так и человеческих. Наш театр - это "единство индивидуальностей", - сказал Машков.

По его словам, в течение года театр получает творческие предложения, и сейчас появилась возможность упорядочить это общение. "Когда все границы закрыты, мы открыты для режиссерских предложений", - сказал он.

"Мы продолжаем дело нашего учителя и по этой причине называемся не театром имени Олега Табакова, а Театром Олега Табакова, - подчеркнул Машков. - Нам близка идея актерского, психологического театра. Театра, который, по словам Станиславского, должен отображать "жизнь человеческого духа", а по словам Олега Павловича - отвечать на вопрос: "Как человеку человеком быть?"

Условия приема заявок

В сообщении также сформулированы условия приема заявок. "Если вы режиссер или актер с опытом режиссерской деятельности и вам тоже близка идея актерского, психологического театра, мы ждем вашу творческую заявку на электронную почту tot_poisk@yandex.ru. В том случае, если заявка заинтересует театр, мы пригласим вас для работы с артистами нашего театра и подготовки эскиза спектакля. По итогам обсуждения эскиза будет принято решение о постановке спектакля. Возможно, наша "группа крови" совпадет", - отмечается в сообщении.

Для подачи творческой заявки необходимо иметь высшее режиссерское и (или) актерское образование, а кроме того представить творческую биографию, пьесу или материал для постановки в готовом виде, режиссерскую экспликацию с описанием идеи и обоснованием выбора, а также с распределением ролей на артистов труппы Театра Олега Табакова (Вариант с приглашенными артистами не рассматривается). В заявке также необходимо представить сценическое и музыкальное оформление предполагаемого спектакля.

Прием заявок осуществляется с 15 мая по 1 августа 2020 года, уточняется в сообщении.

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