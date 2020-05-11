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Пандемия коронавируса нового типа

НМИЦ эндокринологии начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу до конца мая

Всего за сутки будет возможно провести более 6 тыс. таких исследований

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России запускает тестирование на антитела к коронавирусу во второй половине мая. Об этом сообщила журналистам директор центра, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

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"Во второй половине мая 2020 года мы приступим к проведению лабораторных исследований для качественного и количественного определения специфических антител класса G (IgG) в сыворотке крови. Исследование позволит определить в сыворотке крови наличие специфических антител к вирусу SARS-COV-2. Эти антитела являются важным фактором иммунной защиты от развивающейся инфекции", - сказала она.

Исследование показывает, переболел ли человек коронавирусной инфекцией или еще нет, в какой форме ее перенес, а также определяет стадию инфекционного процесса и вероятность тяжелого течения заболевания, если есть симптомы. Кроме того, эти тесты позволят провести скрининг выздоровевших пациентов, которые в дальнейшем могут стать донорами крови для тяжелых больных.

"Исследования будут проводиться с применением технологии иммуноферментного анализа (ИФА) на профессиональных лабораторных тест-системах. Общая производственная мощность компании - свыше 6 тыс. тестов на IgG антитела в сутки", - добавила Мокрышева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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