В Забайкалье до 25 мая продлили ограничения из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Забайкалья продлили до 25 мая действие ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 25 мая. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - приводят на портале сообщение координационного штаба по противодействию распространению коронавируса в Забайкальском крае.

В настоящее время прогнозный показатель заболеваемости, на основании которого принимается решение об ослаблении режима, более чем в полтора раза превышает необходимый уровень.

Снимать ограничения в регионе планируют поэтапно. На сегодняшний день в Забайкальском крае уже более месяца открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть первого этапа снятия ограничений.

По состоянию на 11 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 364 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 41 ребенка. Из медучреждений выписаны 115 человек.