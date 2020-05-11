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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая

С 12 мая в регионе введут масочный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Республике Крым продлен до 31 мая 2020 года, со вторника вводится обязательный масочный режим, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, опубликованы в понедельник на официальном портале правительства Республики Крым.

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"В пункте 11 указа: в подпунктах 11.1, 11.2 слова "11 мая" заменить словами "31 мая", - говорится в тексте документа.

Также с 12 мая и до особого распоряжения граждан обязали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы). Масочный режим обязателен в транспорте общего пользования, легковом такси, при посещении объектов торговли и оказания услуг, а также при нахождении в общественных местах.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что в Крыму за сутки коронавирус подтвердился у девяти человек. Общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек: дома - 908 человека, в стационарах -179, изолированы в обсерваторы - 655. Выздоровевших - 64, умерли - 2.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса указом главы республики введен режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе вводится обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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