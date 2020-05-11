Умерла заслуженная артистка России Светлана Григорьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка Российской Федерации, актриса Малого драматического театра (МДТ) Светлана Григорьева умерла накануне в возрасте 92 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

"10 мая 2020 года ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева. 20 мая Светлане Васильевне Григорьевой должно было исполниться 93 года", - говорится в сообщении.

Светлана Григорьева родилась в Ленинграде. В 1950 году она закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1952 года выступала на сцене МДТ, где сыграла более 50 ролей, среди них Марфа Репишная в "Братьях и сестрах", Луиза в "Коварстве и любви", Нюра в "Вечно живых", Ассунта в "Татуированной розе" и Василиса Премудрая в "Живи и Помни".

Малый драматический театр - российский драматический театр, расположенный в Санкт-Петербурге. Художественным руководителем и директором театра является Лев Абрамович Додин.