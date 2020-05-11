Московские компании могут до 29 мая подать заявки на субсидии для переобучения сотрудников

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Срок приема заявок на получение московскими предприятиями субсидий для переобучения сотрудников продлен до 29 мая. Об этом сообщает в понедельник сайт столичной мэрии.

"В Москве до 29 мая продлен срок приема заявок на получение субсидии на переобучение сотрудников. Предприятиям компенсируют до 95 процентов расходов - около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку по приоритетным для города профессиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсацию можно получить за обучение, которое происходило в период с 1 января 2019 года до даты подачи заявки.

Как пояснил порталу глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для оценки заявок были разработаны критерии, по которым распределяются баллы, и с их учетом осуществляется ранжирование компаний. К примеру, особое внимание уделяется таким критериям, как количество сотрудников, прошедших подготовку, и их возраст.

"Если обучение проходили сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет и старше 50 лет, то компании-заявителю начисляется повышающий коэффициент. Влияет на решение о предоставлении субсидии и то, является ли организация субъектом малого и среднего предпринимательства, входят ли профессии, которым обучались сотрудники, в перечень, утвержденный Минтрудом России", - добавил Фурсин.

На данный момент поступило уже 77 заявок на получение субсидий, среди них есть строительные, аудиторские, консалтинговые, туристические и другие компании. В апреле перечень субсидируемых направлений подготовки был расширен, теперь столичные компании могут получить субсидию на обучение сотрудников по всем 236 специальностям, включенным в общероссийский классификатор специальностей по образованию.