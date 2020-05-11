Число госпитализаций из-за коронавируса в Москве снижается третью неделю

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за новой коронавирусной инфекции остается в Москве стабильным и даже снижается третью неделю подряд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Мы увеличили втрое объем тестирований на коронавирус. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших и лечение их. В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается", - сказал Собянин.

Мэр города также отметил, что объем тестирований увеличили в три за последние 20 дней.

По последним данным, всего в столице выявлено 115 909 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 822 человека, скончались - 1 124.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.