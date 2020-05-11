Портал госуслуг после тестирования нагрузок работает в штатном режиме

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кратковременные неполадки в работе портала госуслуг были связаны с тестированием сервиса на предмет возможных нагрузок. Сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в понедельник в компании "РТ Лабс", являющейся оператором сайта.

"Кратковременная и частичная недоступность портала госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. На текущий момент портал работает в штатном режиме", - пояснили в компании.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что с 1 июня этого года будет осуществляться единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявку можно будет с 12 мая дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

После выступления президента некоторые пользователи портала госуслуг столкнулись с проблемами при загрузке сервиса.