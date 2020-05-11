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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничения по работе из-за коронавируса сохранятся в Подмосковье до 18 мая

Глава региона отметил, что за этот период планируется тщательно подготовиться к открытию предприятий - внедрить новые санитарные стандарты и обеспечить организации масками и другими средствами защиты

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлятся до 18 мая. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу - постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что за этот период планируется тщательно подготовиться к открытию предприятий - внедрить новые санитарные стандарты и обеспечить организации масками и другими средствами защиты.

Ранее Воробьев сообщал, что строительные компании и ряд промышленных предприятий в Московской области вернутся к работе с 12 мая. Контролировать дистанцию между сотрудниками, измерение температуры и ношение средств индивидуальной защиты будут специальные "стюарды".

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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