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Пандемия коронавируса нового типа

Жителям некоторых районов Самарской области разрешат гулять и заниматься спортом на улице

Кроме того, в регионе возобновят работу магазины площадью не более 400 кв. м

САМАРА, 11 мая. /ТАСС/. Жителям муниципалитетов Самарской области, где зафиксировано меньше всего заразившихся коронавирусом, разрешат гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая безопасную дистанцию друг от друга, а также разрешат работу магазинов площадью не более 400 кв. м. Послабления начнут действовать с 12 мая, говорится в сообщении правительства региона, распространенном в понедельник.

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"В тех районах, где эпидемиологическая ситуация спокойная, постановлением губернатора из режима ограничений исключаются несколько пунктов", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением, могут начать работу магазины площадью не более 400 кв. м, при условии, что будут созданы условия для соблюдения безопасной дистанции между покупателями. Будет разрешено заниматься спортом на улице в индивидуальном порядке, а также гулять (по одному и парами).

Послабления режима затронут города Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также 18 районов области. В крупнейших городах области, Самаре и Тольятти, действующие ограничения, включая самоизоляцию и масочный режим в общественных местах, сохранятся до 18 мая.

В Самарской области зафиксировано 1017 случаев заражения коронавирусом, 66 новых случаев выявлено в понедельник. Наибольшее количество заразившихся в Самаре и Тольятти. По выздоровлению выписано 148 человек.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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