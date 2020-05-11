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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму с 18 мая на работу вернутся 90% сотрудников предприятий

К работе приступят порядка 600 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что 18 мая после смягчения режима ограничений на работу предприятий к своим обязанностям вернутся порядка 600 тыс. человек или 90% сотрудников. Об этом сообщил в понедельник в прямом эфире телешоу "Говорите правду" на телеканале "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов.

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"На сегодняшний день у нас в работающих отраслях трудится 193 тыс. человек. А с 18 мая плюсом будет еще 400 тыс. человек. Это порядка 90%", - сказал Аксенов.

Аксенов обратился в правительство страны за выделением поддержки для неработающих в период пандемии жителей региона. "Мы понимаем, что с 1 июня в неработающих отраслях будет сосредоточено где-то 44 тыс. крымчан. По ним отдельно меры поддержки посчитали, ориентировочно, если в размерах МРОТ [минимального размера оплаты труда] мы будем поддерживать эту категорию людей, будет около 530 млн рублей ежемесячно расходов республиканского бюджета. Без федеральной помощи мы эти вопросы не решим", - сказал Аксенов.

На поддержку отраслей, не работавших из-за коронавируса в апреле, Крыму потребуется порядка 5,9 млрд рублей, уточнил глава региона. "Мы сократили все не законтрактованные региональные адресные программы на этот год, это 2,7 млрд рублей. У нас чуть меньше, чем на месяц осталось средств [в резерве на меры поддержки], если мы говорим о продлении мер,", - добавил Аксенов.

Ранее в понедельник Аксенов сообщил, что коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных составило 202 человека. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 742 человек: дома - 908 человека, в стационарах -179, изолированы в обсерваторы - 655. Выздоровевших - 64, умерли - 2.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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