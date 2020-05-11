МАЙКОП, 11 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи пока не могут полностью снять режим ограничений и самоизоляции, действующий в регионе для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

"Коронавирус еще не отступил, ежедневно на лечение поступают новые пациенты, что не позволяет нам полностью снять режим ограничений и самоизоляции",- сказал Кумпилов.

Вместе с тем он напомнил, что решением республиканского оперативного штаба в регионе постепенно начинают работу рынки, ярмарки, автомойки. Также к открытию будут готовиться парикмахерские и салоны красоты, начало работы которых зависит от развития ситуации с коронавирусом в ближайшие несколько дней. "Главное при работе рынков, ярмарок, салонов красоты, всех предприятий, которые будут запускаться поэтапно - соблюдение всех санитарных требований. Как только надзорные органы зафиксируют факт неисполнения предписаний, деятельность таких организаций будет приостановлена",- добавил Кумпилов.

В пресс-службе главы региона также напомнили, что в Адыгее также разрешаются прогулки на улице - но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях разрешены и занятия спортом на открытом воздухе. В местах массового скопления граждан, в том числе в аптеках магазинах, на рынках и на предприятиях - обязательно ношение масок и перчаток. "По-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо и скопление людей на детских площадках",- заметили в пресс-службе.

При этом в регионе сохраняется пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. "Готовимся запустить и общественный транспорт - в первую очередь троллейбусы",- добавил Кумпилов.