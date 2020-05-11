{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Адыгеи пока не могут полностью снять режим ограничений и самоизоляции

При этом, как отметил глава республики, в регионе постепенно начинают работу рынки, ярмарки, автомойки

МАЙКОП, 11 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи пока не могут полностью снять режим ограничений и самоизоляции, действующий в регионе для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник глава республики Мурат Кумпилов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Коронавирус еще не отступил, ежедневно на лечение поступают новые пациенты, что не позволяет нам полностью снять режим ограничений и самоизоляции",- сказал Кумпилов.

Вместе с тем он напомнил, что решением республиканского оперативного штаба в регионе постепенно начинают работу рынки, ярмарки, автомойки. Также к открытию будут готовиться парикмахерские и салоны красоты, начало работы которых зависит от развития ситуации с коронавирусом в ближайшие несколько дней. "Главное при работе рынков, ярмарок, салонов красоты, всех предприятий, которые будут запускаться поэтапно - соблюдение всех санитарных требований. Как только надзорные органы зафиксируют факт неисполнения предписаний, деятельность таких организаций будет приостановлена",- добавил Кумпилов.

В пресс-службе главы региона также напомнили, что в Адыгее также разрешаются прогулки на улице - но не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, при этих же условиях разрешены и занятия спортом на открытом воздухе. В местах массового скопления граждан, в том числе в аптеках магазинах, на рынках и на предприятиях - обязательно ношение масок и перчаток. "По-прежнему действует запрет на проведение любых массовых мероприятий, недопустимо и скопление людей на детских площадках",- заметили в пресс-службе.

При этом в регионе сохраняется пропускной режим и обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. "Готовимся запустить и общественный транспорт - в первую очередь троллейбусы",- добавил Кумпилов.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Вологодской области первые ограничения снимут при стабилизации ситуации с коронавирусом
По словам главы региона, ограничения снимут, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы на протяжении восьми дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС