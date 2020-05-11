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Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции продлили до 18 мая

За последние сутки в регионе выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 11 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлили до 18 мая, соответствующие изменения внесли в указ главы республики "О введении режима повышенной готовности", сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

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"Сегодня внесены изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим самоизоляции в Карачаево-Черкесии продлен до 18 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в регионе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике 539 подтвержденных случаев, из них 88 человек выздоровели, трое умерли.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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