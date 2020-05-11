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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области первые ограничения снимут при стабилизации ситуации с коронавирусом

Глава региона уточнил, что ограничения снимут, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы на протяжении восьми дней

ВОЛОГДА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области начнут снимать первые ограничения, введенные в связи с пандемией, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы на протяжении восьми дней. Таковы рекомендации главного санитарного врача области, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

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"Как только мы получаем заключение Роспотребнадзора о стабилизации ситуации по распространению инфекции за последние восемь суток, мы открываем предприятия первой волны [небольшие объекты торговли с соблюдением социальной дистанции]", - сказал Кувшинников в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице губернатора во "Вконтакте".

По словам главы региона, согласно рекомендациям главного санитарного врача области, приступить к снятию первых ограничений будет возможно только при выполнении трех ключевых условий: коэффициент распространения инфекции меньше единицы; более половины свободного специализированного коечного фонда; ежедневное тестирование - не менее 70 человек в расчете на 100 тыс. населения. "По масштабам тестирования мы превосходим показатель более чем в три раза, свободного коечного фонда у нас также достаточно. Единственное, по чему мы, к сожалению, "не проходим", это коэффициент распространения заболевания", - пояснил Кувшинников.

С 12 мая в области заработают абсолютно все промышленные предприятия и более 80% предприятий малого и среднего бизнеса. "Такое решение мы приняли еще несколько дней назад, но сегодня, после выступления президента, мы с коллегами провели совещание, на котором обсудили возможное расширение этого перечня. На сегодня мы готовы открыть все предприятия, деятельность которых непосредственно не связана с потребителями, там, где нет прямого контакта между людьми. Конечно, они смогут работать только при строжайшем соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и масочного режима", - подытожил губернатор.

По данным оперштаба, на 11 мая в Вологодской области 317 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 19 случаев. Выздоровело 128 человек, двое умерли. Режим самоизоляции с обязательным ношением медицинских масок и перчаток в общественных местах продлен в регионе до 1 июля.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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