В Московском регионе начинает действовать масочный режим

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Всеобщий масочный режим начинает действовать со вторника в Москве и Подмосковье для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие указ и постановление подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев.
Как сообщил ранее на своем сайте Собянин, с 12 мая ношение маски и перчаток становится обязательным для поездок в общественном транспорте, включая такси, а также при посещении магазинов. Также маску необходимо иметь и на рабочем месте. Собянин отметил, что подобные меры станут "разумной предосторожностью и страховкой" от нового всплеска заболеваемости, а также позволят городу сделать "огромный шаг" на пути к возвращению к обычной жизни, нарушенной распространением коронавирусной инфекции.
При этом власти существенно расширили сеть продаж масок и перчаток: помимо аптек и магазинов их теперь можно приобрести в метро, на железнодорожных вокзалах и станциях. В частности, по словам заместителя мэра Максима Ликсутова, только в столичной подземке открыто 966 точек продажи - это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. "А с учетом касс пригородного сообщения каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тыс.", - сказал Ликсутов. При этом власти заверили, что маломобильным пассажирам метро маски и перчатки будут выдавать бесплатно.
В столице будет строго
В свою очередь руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков в беседе с ТАСС напомнил, что за отсутствие масок и перчаток при проезде в общественном транспорте гражданина могут оштрафовать на 5 тыс. рублей. Такие меры, по его словам, предусмотрены городским КоАП.
"С момента введения этих норм и требований будет применяться и административная ответственность к нарушителям. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в транспорте штраф составит 5 тыс. рублей, в других общественных местах - 4 тыс. рублей", - пояснил Данчиков.
Под "другими общественными местами" власти мегаполиса подразумевают любые места, где возможен контакт между людьми. "Общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни", - сказала ранее заместитель мэра Анастасия Ракова.
В области пока без штрафов
В Московской области нарушителей масочного режима первое время обещают не штрафовать, несмотря на положенную санкцию в размере в 4 тыс. рублей - власти будут ограничиваться устными предупреждениями. Губернатор региона Воробьев ранее заявил, что "никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально" сразу с момента вступления режима в силу. При этом он выразил надежду, что каждый гражданин, который окажется рядом с тем, кто без маски, попросит ее надеть.
Воробьев также заверил, что власти Подмосковья проверяют аптеки и магазины на наличие масок. При этом для жителей в возрасте от 65 лет государственные аптечные сети будут реализовывать маски по льготной цене в 11 рублей за штуку. А для удобства информирования об их наличии в продаже создали специальную интерактивную карту.
Кроме того, в регионе намерены компенсировать предприятиям, купившим дополнительное оборудование для производства защитных масок, 80% от стоимости такого оборудования. Также производители смогут получить финподдержку в размере до 30 млн рублей. В министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что прием заявок ведется до 21 мая. Производители, которые получат субсидию, должны реализовывать свою продукцию только на территории региона и с наценкой не более 10%.
Больше половины граждан уже носят маски
10 мая пресс-служба столичного департамента транспорта привела статистику, согласно которой 17% пассажиров общественного транспорта столицы и Подмосковья уже носят перчатки, а маски при этом надевают 60%. В пресс-службе также сообщили, что самый большой процент пассажиров в масках регистрируется в метро на станциях "Ломоносовский проспект", "Комсомольская", "Чертановская" и "Выхино". А вот самый низкий показатель зафиксирован на станциях "Котельники", "Домодедовская", "Щелковская" и "Новокосино".
О распространении вируса
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 мая, в столице было зафиксировано 115 909 случаев заражения, причем 6 169 из них - за последние сутки. В Московской области за сутки было зарегистрировано 1 079 новых заражений, а общее число заразившихся составляет 21 637 человек. В городских округах Люберцы, Одинцово, Красногорск и Подольск число зараженных превысило тысячу человек.