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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии учредят медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией

Название и дизайн награды смогут выбрать жители республики

УЛАН-УДЭ, 12 мая. /ТАСС/. Медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией будет учреждена в Бурятии, соответствующее поручение дал глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Глава Бурятии поручил учредить медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией, она будет приравнена к государственным наградам, этой медалью будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

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Глава региона отметил, что медработники сейчас выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. "Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность", - приводятся слова Цыденова.

Название медали и ее дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте "Гордость Бурятии" будет объявлено народное голосование. Разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.

В борьбу с коронавирусной инфекцией в Бурятии вовлечены все звенья системы здравоохранения республики. В Улан-Удэ для работы в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. В шести районах Бурятии и городе Северобайкальске созданы межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 687 случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 201 человек, пять человек умерли. Сейчас лечение в стационарах проходят 298 больных. На амбулаторном лечении, в пансионате, находятся 183 человека.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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