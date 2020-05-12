В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Не допустить распространения коронавирусной инфекции призвана новая региональная инициатива - оформление цифровых пропусков <...> Теперь все, кто прибывает в область, должны будут предъявить сахалинскую регистрацию. Если таковой нет, то гражданин обязан оформить цифровой пропуск", - пояснили в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, новая мера начнет действовать с 14 мая.

По информации областных властей, многие местные жители обращались к губернатору с просьбой полностью ограничить морское и воздушное сообщение между регионом и материком. Однако сделать это невозможно, так как островам необходимо обеспечивать производственный процесс, работу важных отраслей экономики. В связи с этим было принято решение о введении цифровых пропусков. Для получения пропуска человек должен будет еще до отправки в регион заполнить анкету. Страницу "Цифровой пропуск" разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска. За неисполнение каких-либо предписанных требований гражданину грозит штраф до 30 тыс. рублей, юридическому лицу, у которого этот человек работает - до 300 тыс. рублей.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию как в аэропорту прилета, так и перед вылетом на остров. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего сейчас в области готовы к работе 22 обсерватора.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время в регионе официально зафиксирован 21 зараженный, еще 20 пациентов вылечились и были ранее выписаны из больницы. Режимы повышенной готовности и самоизоляции действуют на островах с 1 апреля.