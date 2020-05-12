{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

С 14 мая каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить пропуск
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Не допустить распространения коронавирусной инфекции призвана новая региональная инициатива - оформление цифровых пропусков <...> Теперь все, кто прибывает в область, должны будут предъявить сахалинскую регистрацию. Если таковой нет, то гражданин обязан оформить цифровой пропуск", - пояснили в пресс-службе. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, новая мера начнет действовать с 14 мая.

По информации областных властей, многие местные жители обращались к губернатору с просьбой полностью ограничить морское и воздушное сообщение между регионом и материком. Однако сделать это невозможно, так как островам необходимо обеспечивать производственный процесс, работу важных отраслей экономики. В связи с этим было принято решение о введении цифровых пропусков. Для получения пропуска человек должен будет еще до отправки в регион заполнить анкету. Страницу "Цифровой пропуск" разместят на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска. За неисполнение каких-либо предписанных требований гражданину грозит штраф до 30 тыс. рублей, юридическому лицу, у которого этот человек работает - до 300 тыс. рублей.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию как в аэропорту прилета, так и перед вылетом на остров. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего сейчас в области готовы к работе 22 обсерватора.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Сахалинская область входит в число российских регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время в регионе официально зафиксирован 21 зараженный, еще 20 пациентов вылечились и были ранее выписаны из больницы. Режимы повышенной готовности и самоизоляции действуют на островах с 1 апреля.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Около 30 тыс. томограмм обработал в Москве искусственный интеллект для диагностики COVID
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС