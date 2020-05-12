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Пандемия коронавируса нового типа

В Туве продлили режим самоизоляции до 31 мая

При этом разрешены занятия спортом и прогулки

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Туве до 31 мая, при этом разрешены занятия спортом, прогулки, работа непродовольственных магазинов при соблюдении санитарных требований. Об этом во вторник сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании в правительстве республики.

Режим самоизоляции введен в Туве с 30 марта. По данным на 11 мая, в регионе зарегистрирован 144 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 человек. Клиническое течение у большинства больных оценивается как средней тяжести, у 27 человек с коронавирусной инфекцией заболевание осложнено пневмонией, в том числе у беременной женщины и девятимесячного ребенка. Восемь человек находится в реанимации, четыре - в тяжелом состоянии.

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"Принял решение... режим самоизоляции продлить до 31 мая, учитывая реальную ситуацию, которая у нас складывается в республике. При этом допускаю и даю поручение, чтобы правительство отрегулировало вопрос некоторых смягчений", - сказал Кара-оол, отметив, что с 13 мая будут разрешены занятия спортом небольшими группами на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5 м.

Вместе с тем, будут разрешены прогулки вне мест массового пребывания людей и детских площадок и работа небольших магазинов непродовольственных товаров. Они должны иметь отдельный вход и исключить одновременное нахождение в них большого количества покупателей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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