Около 30 тыс. томограмм обработал в Москве искусственный интеллект для диагностики COVID

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект за две недели обработал уже около 30 тыс. КТ-исследований легких в Москве с целью диагностики коронавируса. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов. За прошедшие две недели с помощью искусственного интеллекта было обработано около 30 тыс. исследований для диагностики коронавируса. Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ (компьютерной томограммы) составила более 90%", - сказала Ракова.