{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 30 тыс. томограмм обработал в Москве искусственный интеллект для диагностики COVID

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, точность определения стадий развития пневмонии по снимкам составила более 90%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект за две недели обработал уже около 30 тыс. КТ-исследований легких в Москве с целью диагностики коронавируса. Об этом сообщила во вторник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов. За прошедшие две недели с помощью искусственного интеллекта было обработано около 30 тыс. исследований для диагностики коронавируса. Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ (компьютерной томограммы) составила более 90%", - сказала Ракова.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Вывозной рейс "Вьетнамских авиалиний" забрал из Ханоя 17 россиян
Российские дипломаты добились снижения стоимости билетов с $1,3 тыс. до $790
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС