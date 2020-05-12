В Приморье после пандемии ожидают спрос на короткие туры в формате "все включено"

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края прогнозируют увеличение спроса на непродолжительные туры и маршруты выходного дня после окончания пандемии коронавируса. В регионе планируют акцентировать внимание на развитии таких туристических продуктов, сообщил во вторник ТАСС руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

"Из-за не самой простой ситуации в тренде [после пандемии] будут непродолжительные туры [на один-два дня] - маршруты выходного дня, деловой туризм, лечебные туры, пляжный отдых. [Ожидается] увеличение спроса на отдых формата "все включено", так как именно его удобнее будет использовать", - сказал Щур.

Он отметил, что целевой аудиторией в Приморье будут активные туристы из других регионов со средним и высоким достатком. Руководитель агентства добавил, что если ограничения на посещение региона снимут в ближайшее время, то в этом году край смогут посетить не более 3,5 млн гостей их других регионов и стран. Если режим самоизоляции продлится до сентября, то до конца года отдохнуть в Приморье смогут не более 710 тыс. человек. При этом в 2019 году поток туристов в регион превысил 5 млн человек, из которых 762,8 тыс. были иностранцы.

Основной поток иностранных туристов в Приморье составляли жители Китая и Республики Кореи. После ограничений авиасообщения с этими странами из-за пандемии, а также в связи с общими мерами профилактики коронавируса, туристическая отрасль региона существенно пострадала. Только в первом квартале 2020 года поток туристов в Приморском крае снизился на 60,9%, с туристскими целями регион посетили лишь 42,9 тыс. человек. В конце апреля губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дополнительно поддержать туристическое направление. Глава государства согласился с идеей обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма, который будет развиваться после пандемии коронавируса.

Помощь работникам

Директор турфирмы "Пять звезд" Оксана Зяблова призналась, что ей пока трудно оценить эффективность государственных мер поддержки туристической отрасли - в частности, снижения налогов. "Мы не предоставляем услуги, соответственно не получаем прибыль, а значит и говорить об эффекте от снижения налогов сложно", - сказала она.

Зяблова отметила, что государство предоставило ее компании такой инструмент поддержки, как выплата сотрудникам МРОТ, который с учетом регионального коэффициента составит около 18 тыс. рублей. "Но сначала нужно собрать пакет документов, оформить соглашение, оплатить налоги, а потом нам выделят средства. Процесс затягивается, и, боюсь, помощь мы сможем получить не раньше июня", - уточнила директор турфирмы.

По ее словам, сотрудникам туристической фирмы, которые находятся в вынужденном простое, власти предложили временную занятость в сфере благоустройства. "Высококвалифицированные специалисты в условиях крайней нужды, конечно, пойдут и на низкооплачиваемую работу озеленителями, дворниками и санитарами", - добавила Зяблова.

Дешевые авиабилеты

"Пять звезд" вместе с другими крупными турфирмами Приморья создают общий туристический продукт, который предложат отдыхающим из других регионов.

"Если режим самоизоляции полностью завершится к 1 июня, турфирмы Приморья еще как-то смогут продержаться. А если это произойдет в июле-августе, будет сложнее. Высокий сезон в туротрасли Приморья длится с июля по октябрь, но люди планируют свой отдых заранее, минимум за месяц. В любом случае, в ноябре, когда сезон закончится, мы увидим, кто смог пережить этот кризис, а кому придется подсчитать убытки и прекратить свою деятельность. К сожалению, это будут не единичные случаи", - считает Зяблова. Она добавила, что сейчас, когда люди перешли в режим экономии, местные жители предпочтут отдыхать "дикарями", самостоятельно организуя летний досуг.

Последствия коронавируса, снижение доходов и отсутствие ясных перспектив, по словам Зябловой, отразятся и на работе баз отдыха. "Владельцы катеров и турбаз, вероятнее всего, уйдут в "серый" бизнес. Если при всех текущих обстоятельствах им придется платить налоги, готовить отчетность и проходить проверки, они не выживут. Им проще переждать сложный период нелегально, в тени", - считает директор турфирмы.

Она считает, что хорошим решением может стать субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток. Россияне, увидев резкое снижение цены на авиабилеты, смогут "принять решение спонтанно и приедут отдыхать к нам в Приморье, на теплое Японское море". "От этого выиграют все: авиакомпании смогут заполнить самолеты, отели и хостелы наполнятся гостями, кафе и рестораны получат свою прибыль, а турагентства будут организовывать экскурсии", - разъяснила Зяблова.

Поддержание контакта

В Приморье есть предприятия, для которых туристы были сопутствующими клиентами, поэтому меры поддержки отрасли на них не распространяются.

Так, на сыроварне семьи Пахомовых "Провиант" несколько лет проводили экскурсии для желающих увидеть процесс изготовления сыров. Групповые экскурсии на сыроварню организовывали региональные турагентства, а гостями фермы становились не только жители Приморья, но и туристы из Китая и Республики Кореи.

Сейчас на ферме стараются поддерживать интерес аудитории через социальные сети. "Мы не планируем создавать виртуальных туров по производству, но контакт со своей аудиторией поддерживаем", - сказала бухгалтер сыроварни Екатерина Чулкова.

Она отметила, что экскурсии не являются основным бизнесом компании. "В прошлые годы нас посещали группы туристов из Владивостока и азиатских стран. Наплыва гостей из других российских регионов не было. В этом году мы не можем дать точных прогнозов, но резкое увеличение интереса маловероятно", - считает сотрудник сыроварни.