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В Минздраве поздравили медсестер с их профессиональным праздником

В ведомстве сообщили, что в России работает около 800 тыс. медсестер

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай во вторник поздравил медсестер с Международным днем медицинской сестры. По его словам, в России медсестрами работают около 800 тыс. человек.

"Мало кто знает, но 2/3 медицинских работников - это именно медицинские сестры. В нашей стране работает около 800 тыс. медицинских сестер. Это профессионалы, которые вместе с врачами каждый день помогают спасать жизни и здоровье пациентов", - написал он в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что работа медицинской сестры - это самостоятельная профессия, при которой нужно обладать хорошими знаниями, навыками и умениями. "Но образ медицинской сестры - это не только навыки. Это всегда образ заботы, помощи и опеки. С праздником, уважаемые коллеги", - добавил замминистра.

Международный день медицинской сестры отмечают в России с 1993 года.

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