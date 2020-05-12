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Пандемия коронавируса нового типа

Больница имени Кончаловского в Зеленограде начала принимать доноров плазмы

Главврач клиники Ирина Яроцкая отметила, что пока не создана вакцина от нового вируса, переливание донорской плазмы с антителами к COVID-19 рассматривается как экспериментальный метод лечения заболевания

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Врачи больницы имени М. П. Кончаловского приняли первых доноров плазмы для лечения больных с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного департамента здравоохранения.

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"Городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского в Зеленограде начала принимать выздоровевших от COVID-19 жителей, которые хотят стать донорами плазмы. Отделение трансфузиологии клиники уже приняло первых доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач клиники Ирина Яроцкая, слова которой приводятся в сообщении, пока не создана вакцина от нового вируса, переливание донорской плазмы с антителами к COVID-19 рассматривается как экспериментальный метод лечения этого заболевания. Антитела помогают организму тяжелобольного пациента побороть инфекцию.

Полученная плазма от первых доноров прошла процедуру патогенредукции и была заморожена. Взятые пробы крови дополнительно к стандартным исследованиям на инфекции будут также протестированы на наличие самого коронавируса и антител к нему. Для сдачи плазмы будут определены отдельные дни, донорам необходимо иметь все необходимые справки, чтобы врачи могли понять о протекании болезни и нет ли противопоказаний к сдаче плазмы.

"Врачи-трансфузиологи отмечают, что иммунитет доноров после донации не нарушается, антитела сохраняются в организме и продолжают защищать его от вируса. Для безопасности пациента, которому будет назначено переливание, применяется система патогенной инактивации плазмы - это позволяет не допустить попадания вирусов и инфекций", - отмечается в сообщении.

Донором плазмы можно стать, если человек уже выздоровел, ему от 18 до 55, вес не менее 50 кг, и у него нет противопоказаний к сдаче крови. При амбулаторном лечении коронавирусной инфекции должно пройти не менее 21 дня с момента первого обращения за медицинской помощью, после выписки из стационара - не менее 14 дней. Доноры могут сдать от 300 до 600 мл плазмы и получить стимулирующие выплаты, установленные мэром Москвы, - от 2,5 до 5 тыс. рублей соответственно.

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