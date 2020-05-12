ОП получила 100 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по Конституции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сообщил, что от общественных организаций, политических партий и граждан поступило около 100 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции.

"На данный момент система общественных палат получила порядка 100 тыс. кандидатур для назначения наблюдателями. В пятницу мы обсуждали это с Общественной палатой Московской области - порядка 25 тыс. кандидатур они предлагают дополнительно", - сказал Григорьев в ходе презентации доклада фонда, посвященного общественному наблюдению за голосованием.

Он отметил, что на данный момент около 1 300 федеральных и региональных общественных организаций подписали соглашения с общественными палатами об участии в наблюдении за голосованием, в том числе 12 политических партий. "Говоря конкретнее, это 743 организации регионального уровня, 55 организаций федерального уровня и 485 региональных отделений федеральных организаций", - подчеркнул член ОП.

Он напомнил, что до начала периода самоизоляции система общественных палат провела более 160 очных и дистанционных мероприятий по обучению наблюдателей во всех регионах России, а в настоящее время встречи проходят в формате вебинаров.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования.

О голосовании

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к Конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новом дне голосования, опираясь на рекомендации специалистов.