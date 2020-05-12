Никитин допустил снятие ограничений для нижегородцев во второй половине мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин допустил постепенное снятие ограничений, введенных на территории региона из-за пандемии коронавируса, во второй декаде мая, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней 12 мая завершается, поэтому региональные власти могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях - дополнять ограничения.

"Указ президента о нерабочих днях был ограничен определенной датой и вводил одинаковые правила для всех регионов страны. Новый указ президента устанавливает дифференцированный подход для каждой территории. Ограничения в каждом регионе будут сниматься в три этапа. Критерии перехода были озвучены вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста [числа] зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов. Мы к их числу пока не относимся. Прежде всего, по первому показателю", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Глава региона отметил, что с 12 мая на территории региона сохраняются ранее введенные ограничения, которые "объявлены не до определенной даты, а до отмены". При этом, по его словам, власти подготовили "очень детальный" план снятия ограничений.

"Дату точного перехода назвать невозможно, от дисциплины людей во всех аспектах, касаемо соблюдения ограничений, зависит обстановка с распространением вируса и момент возможного перехода к этапам снятия ограничений. Главный критерий - забота о здоровье людей", - пояснил Никитин.

Нижегородская область входит в первую пятерку по числу зараженных коронавирусом в РФ. По данным на 12 мая, в регионе зафиксировано свыше 5 тыс. зараженных, 32 человека умерли, более 750 пациентов выписаны из больниц.