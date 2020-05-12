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Пандемия коронавируса нового типа

Никитин допустил снятие ограничений для нижегородцев во второй половине мая

По словам главы региона, отменить режим самоизоляции сейчас не позволяет темп роста числа зараженных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин допустил постепенное снятие ограничений, введенных на территории региона из-за пандемии коронавируса, во второй декаде мая, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней 12 мая завершается, поэтому региональные власти могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях - дополнять ограничения.

"Указ президента о нерабочих днях был ограничен определенной датой и вводил одинаковые правила для всех регионов страны. Новый указ президента устанавливает дифференцированный подход для каждой территории. Ограничения в каждом регионе будут сниматься в три этапа. Критерии перехода были озвучены вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста [числа] зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов. Мы к их числу пока не относимся. Прежде всего, по первому показателю", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Глава региона отметил, что с 12 мая на территории региона сохраняются ранее введенные ограничения, которые "объявлены не до определенной даты, а до отмены". При этом, по его словам, власти подготовили "очень детальный" план снятия ограничений.

"Дату точного перехода назвать невозможно, от дисциплины людей во всех аспектах, касаемо соблюдения ограничений, зависит обстановка с распространением вируса и момент возможного перехода к этапам снятия ограничений. Главный критерий - забота о здоровье людей", - пояснил Никитин.

Нижегородская область входит в первую пятерку по числу зараженных коронавирусом в РФ. По данным на 12 мая, в регионе зафиксировано свыше 5 тыс. зараженных, 32 человека умерли, более 750 пациентов выписаны из больниц.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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