Дума продлила на 2020 год эксперимент по голосованию на цифровых участках

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и в ходе выборов в органы госвласти субъектов РФ.

Документ продлевает эксперимент, который создаст дополнительные условия для реализации активного избирательного права граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами своего избирательного округа. Они смогут проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Такое же право получат граждане, оказавшиеся вне своего места жительства, но в своем регионе.

Согласно законопроекту, эксперимент пройдет по всей России. Заявление о голосовании на цифровом участке можно будет подать через единый портал государственных и муниципальных услуг и многофункциональный центр. Документ также устанавливает, что цифровым будет считаться избирательный участок, оснащенный техническими средствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии. ЦИК утвердит перечень подобных избирательных участков в течение пяти дней после вступления закона в силу.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.