Во Владимирской области из больницы уволились около 40 сотрудников

ВЛАДИМИР, 12 мая. /ТАСС/. Власти сообщили об увольнении 40 сотрудников из подразделений больницы в Струнино Владимирской области, которые написали заявления из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации Владимирской области.

Ранее прокуратура выявила нарушения законодательства и признала, что сотрудница Александровской районной больницы, в состав которой также входит больница в Струнине, получила ожоги лица из-за повторного использования средств защиты, которых не хватает в медучреждении. В августе 2019 года 12 медсестер неврологического отделения больницы в Александрове также написали заявление об увольнении, жалобы на качество медобслуживания в больнице в Струнине поступали на "Прямую линию с Владимиром Путиным" в 2018 году.

"Значительная часть медицинских сестер и санитарок, а также немедицинских работников предпочла уволиться, сославшись на боязнь заболеть и тяжелые условия труда. <…> В больнице до начала пандемии работали 1185 человек, на сегодняшний день - 1145 человек. За истекшее с начала апреля 2020 года время наибольшее количество сотрудников покинуло больницу по собственному желанию, указав в качестве причин нездоровье и пенсионный возраст, что делает невозможным, по их мнению, дальнейшую работу в медицинской организации в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

Среди уволившихся основную часть составляют уборщики служебных помещений, буфетчица, медсестры, а также шестеро врачей, в том числе, четверо пенсионеров.

Как уточнили в администрации области, увольнения начались после того, как в соответствии с распоряжением Роспротребнадзора в Струнино были закрыты стационарные отделения, оказывающие плановую медицинскую помощь. Сотрудникам учреждения было предложено временно перейти на работу в другие подразделения, в том числе, в инфекционный госпиталь для больных с COVID-19 в Карабаново.