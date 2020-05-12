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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгограде не подтвердилась информация о нехватке у врачей средств защиты от COVID-19

Информацию о нехватке средств индивидуальной защиты ранее распространили региональные СМИ

ВОЛГОГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области завершили выездную проверку после опубликованного в местных СМИ видео с наволочками на голове у врачей инфекционного госпиталя, которые они якобы используют из-за нехватки средств защиты от коронавируса. Эти факты не подтвердились, сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения (облздрава) Николай Алимов.

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Интернет-издание v1.ru опубликовало ранее фото и видео, на котором запечатлено, как заступающие на смену врачи из волгоградской больницы № 16, которая в период пандемии работает в режиме инфекционного госпиталя, надевают на головы наволочки из-за нехватки специализированной одежды для защиты от COVID-19.

"Проверка завершилась, факты, которые были в публикации, не подтвердились, проблем со средствами защиты там нет", - сказал Алимов.

По данным оперативного штаба, на 12 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев коронавируса, выздоровели 316 человек, 12 скончались.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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