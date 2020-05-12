В Мурманской области темпы роста заражения коронавирусом впервые за месяц не превышают 2%

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Суточный темп прироста зараженных коронавирусом в Мурманской области впервые за месяц не превышает 2%, в течение суток выявлено всего 12 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"С учетом реализованных мер по Мурманской области в целом, в том числе по очагам, это Апатиты - Кировск, это Белокаменка, нам удалось всем вместе добиться снижения темпов прироста инфицированных. Темп роста сегодня не превышает 2% в сутки - это неплохой показатель", - сказал Чибис.

При этом он отметил, что такой показатель не позволяет полностью ослабить введенные ранее режимы ограничений. "На сегодняшний день у нас все равно достаточно значительные цифры тех людей, которые инфицированы в целом по области. У нас большой объем, более 70% тех, кто заболел, кто инфицирован, являются бесконтактными носителями, то есть люди, даже при наличии инфекции не понимают, что они больны", - пояснил глава региона.

С 12 мая распоряжением губернатора в Мурманской области отменен режим самоизоляции и введен обязательный масочный режим. Исключение составляют только территории городов Кировск и Апатиты, где был выявлен первый очаг коронавируса, и территория Кольского района, включая Белокаменку, где был выявлен второй очаг коронавируса.

"Мы сохраняем режим повышенной готовности, как минимум до 1 июня. <…> Это означает, что все те ограничения по въезду в населенные пункты, которые на сегодня утверждены, по выезду из ряда населенных пунктов, которые на сегодня также утверждены, они сохраняются", - уточнил Чибис. Режим ограничения на въезд и выезд введен и продолжает действовать в Кировске, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях и в Печенгском районе Мурманской области.