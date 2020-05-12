Организаторы "Бессмертного полка" блокировали попытки выложить в ходе акции фото нацистов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Волонтеры Победы" заблокировали более 300 тыс. анкет с фотографиями, загруженных в рамках акции "Бессмертный полк - онлайн", в том числе и за попытки разместить фотографии нацистских офицеров. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Мы заблокировали более 300 тыс. анкет. Почему проходила блокировка? Подавляющее большинство было связано с тем, что один и тот же человек давал одну и ту же анкету и через "Одноклассники", и "ВКонтакте", и на сайт "Бессмертного полка России". Получалось, что заявки дублировались, мы эти заявки убирали. <…> Также было достаточно много пользователей, которые, к сожалению и огромному возмущению, вместо портретов своих родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное и самое возмутительное, портреты нацистских офицеров, СС, идеологов и вождей нацистской Германии", - сказала Амельченкова.

Она добавила, что в некоторых случаях при помощи программ для редактирования фотографий "немецкого офицера переодевали в советскую форму". На то, чтобы выявлять такие фотографии и не позволять им участвовать в акции, уходило много времени. "Здесь мы хотим еще раз сказать спасибо профессиональным историкам", - добавила Амельченкова.

По ее словам, фотографии, которые загружались для участия в акции, просматривали около 4 тыс. волонтеров. Если у них возникали вопросы в подлинности фотографий, они передавали их для проверки историкам, которые помогали в проведении акции.