На Кубани отметили случаи приезда туристов с целью бесплатного проживания в обсерваторах

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кубани намерены ужесточить контроль на границах муниципалитетов после того, как туристы стали приезжать на курорты Краснодарского края и бесплатно размещаться в обсерваторах. Об этом во вторник сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Есть информация по городу Ейску. Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселится, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион", - сказал в ходе совещания краевого оперативного штаба первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он отметил, что в таких случаях необходимо взимать плату с туристов за пребывание в обсерваторах. Это, по мнению Алексеенко, должно стать дополнительным фактором для возвращения гостей края в родной регион. При этом он добавил, более 90% граждан, которые не являются жителями региона принимают решение отказаться от поездки на Кубань.

"Границы муниципалитетов должны быть на жестком контроле. Мы не можем допустить, чтобы кто-то мог свободно путешествовать по муниципальным образованиям, как те, кто приехал, так и жители края, которые спокойно перемещаются между несколькими районами", - отметил во время совещания Кондратьев.

Краснодарский край - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 12 мая общее число заразившихся в Краснодарском крае составило более 2 000.