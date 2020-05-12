{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани отметили случаи приезда туристов с целью бесплатного проживания в обсерваторах

Подобные случаи фиксировались в Ейске

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Власти Кубани намерены ужесточить контроль на границах муниципалитетов после того, как туристы стали приезжать на курорты Краснодарского края и бесплатно размещаться в обсерваторах. Об этом во вторник сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Есть информация по городу Ейску. Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселится, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион", - сказал в ходе совещания краевого оперативного штаба первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он отметил, что в таких случаях необходимо взимать плату с туристов за пребывание в обсерваторах. Это, по мнению Алексеенко, должно стать дополнительным фактором для возвращения гостей края в родной регион. При этом он добавил, более 90% граждан, которые не являются жителями региона принимают решение отказаться от поездки на Кубань.

"Границы муниципалитетов должны быть на жестком контроле. Мы не можем допустить, чтобы кто-то мог свободно путешествовать по муниципальным образованиям, как те, кто приехал, так и жители края, которые спокойно перемещаются между несколькими районами", - отметил во время совещания Кондратьев.

Краснодарский край - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 12 мая общее число заразившихся в Краснодарском крае составило более 2 000.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британским язычникам запретили отмечать солнцестояние у Стоунхенджа из-за коронавируса
Каждый год у неолитического памятника собираются более 10 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС