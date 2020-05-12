{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что на Европейской территории РФ ожидается резкое похолодание

По словам главы учреждения Романа Вильфанда, погода за один день вернет жителей из "июля" в "апрель"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жителей Европейской территории России ожидает резкое похолодание: за один день погода, которая сейчас больше напоминает июльскую, вернется к апрельским значениям температуры. Связано это с перемещением узкой барической ложбины над этой территорией на северо-запад, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Барическая ложбина представляет собой вытянутые области относительно низкого атмосферного давления. Противоположные стороны ложбин характеризуются поворотом направления ветра. От направления ветра зависит температурный фон: потоки с севера приносят похолодание, потоки с юга - теплую погоду.

"Узкая ложбина над Европейской территорией, и мы находимся над ее восточной периферией. Это значит, что идет такой хороший поток воздушных масс из Турции, с востока Средиземного моря. Ложбина эта движется, и вот она перемещается на северо-запад. К вечеру мы ощутим результаты этого перемещения", - сообщил он.

По словам Вильфанда, жители Европейской территории "вернутся в апрель" за один день, и температура будет ниже нормы на 3-5 градусов в данных регионах.

"Сегодняшняя погода соответствует концу июля, а это самые жаркие дни по климату. И вот мы из этого лета, минуя июнь и май, сразу переместимся за один день в апрель. Вот такие кульбиты", - отметил Вильфанд.

Теги
ТурцияРоссияВильфанд, Роман Менделевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Британским язычникам запретили отмечать солнцестояние у Стоунхенджа из-за коронавируса
Каждый год у неолитического памятника собираются более 10 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС