В Гидрометцентре сообщили, что на Европейской территории РФ ожидается резкое похолодание

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Жителей Европейской территории России ожидает резкое похолодание: за один день погода, которая сейчас больше напоминает июльскую, вернется к апрельским значениям температуры. Связано это с перемещением узкой барической ложбины над этой территорией на северо-запад, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Барическая ложбина представляет собой вытянутые области относительно низкого атмосферного давления. Противоположные стороны ложбин характеризуются поворотом направления ветра. От направления ветра зависит температурный фон: потоки с севера приносят похолодание, потоки с юга - теплую погоду.

"Узкая ложбина над Европейской территорией, и мы находимся над ее восточной периферией. Это значит, что идет такой хороший поток воздушных масс из Турции, с востока Средиземного моря. Ложбина эта движется, и вот она перемещается на северо-запад. К вечеру мы ощутим результаты этого перемещения", - сообщил он.

По словам Вильфанда, жители Европейской территории "вернутся в апрель" за один день, и температура будет ниже нормы на 3-5 градусов в данных регионах.

"Сегодняшняя погода соответствует концу июля, а это самые жаркие дни по климату. И вот мы из этого лета, минуя июнь и май, сразу переместимся за один день в апрель. Вот такие кульбиты", - отметил Вильфанд.