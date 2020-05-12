Использование регистра сведений о населении России будет необязательным до 2023 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к законопроекту о едином федеральном регистре сведений о населении РФ, согласно которой его использование для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года. Для внесения изменений документ был возвращен во второе чтение.

"До 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и (или) обязательного источника получения сведений о населении", - говорится в поправке, опубликованной в электронной базе данных нижней палаты. Ее инициатором выступил глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн. В предыдущей редакции документа обязательность использования сведений из регистра не регламентировалась.

Законопроект направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в регистре. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий.

Госдума решила рассмотреть законопроект в третьем чтении на следующей неделе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил профильному комитету доработать документ с учетом замечаний парламентариев и общественности.

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования за исключением положений, для которых установлены иные сроки. До 2026 года устанавливается переходный период, в течение которого регламентируются особенности создания и ведения федерального регистра.