Формат акции "Свеча памяти" будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Москва, 12 мая. /ТАСС/. Формат ежегодной международной акции "Свеча памяти", которая проводится в ночь на 22 июня, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в РФ. Об этом сообщила журналистам председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"В этом году акция обязательно пройдет. В каком формате, мы еще подумаем. В связи с эпидемиологической ситуацией могут быть разные варианты. Обязательно следите за тем, каким образом в ней можно будет принять участие, почтить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны", - сказала она.

Ежегодная международная акция "Свеча памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны проходит с 2009 года. Она начинается 21 июня в Елоховском соборе Москвы с зажжения свечи, которую затем доставляют на Поклонную гору, в зал памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. От этой свечи зажигают множество других, которые переносят на места воинских захоронений и мемориальные комплексы по всей территории страны.