В отделении Педиатрического университета Петербурга наблюдаются 18 детей с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Педиатрического университета в Санкт-Петербурге, в клинике которого с мая работает специальное отделение по приему детей с коронавирусом, в настоящее время оказывают помощь 18 пациентам. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"На данный момент в отделении наблюдаются 18 детей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе также сообщили журналистам, что одним из первых пациентов нового подразделения стал 11-летний мальчик с врожденным иммунодефицитом и бронхиальной астмой, который был переведен из городской больницы для лечения двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Отмечается, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей и получает все необходимое для выздоровления. Помимо общей терапии, ему также назначили сильнодействующие противовирусные препараты, рекомендованные при подобном сочетании заболеваний Минздравом. По оценке заведующей отделением Светланы Банновой, болезнь у ребенка протекает легко, он идет на поправку.

По данным пресс-службы университета, всего для маленьких пациентов выделено 65 коек, 15 из них - реанимационные. В настоящее время в отделении задействованы более 50 врачей и медицинских сестер. Также около 100 студентов вуза вызвались работать в клинике и помогать детям. "Расположенное в отдельном здании, изолированное от других подразделение соответствует всем требованиям и оснащено всем необходимым оборудованием для лечения детей всех возрастов и с разной степенью тяжести заболевания", - добавили в пресс-службе.

Всего в Петербурге развернуто 5,9 тыс. коек для лечения больных COVID-19. Пациентов с коронавирусом лечат в 17 учреждениях здравоохранения. В их числе две федеральные клиники: Первый медицинский университет имени И. П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Беременных пациенток с коронавирусной инфекцией, помимо клинической инфекционной больницы им. Боткина, принимает роддом № 16, а контактных новорожденных - больница Святой Ольги.

По последним данным оперативного штаба, в Петербурге зафиксировано 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе выявлено 8 050 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 1 784 человека. Умерли 58 человек.