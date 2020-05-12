В Бурятию поставили первую партию автомобилей скорой медпомощи для борьбы с коронавирусом

УЛАН-УДЭ, 12 мая. /ТАСС/. Первую партию реанимобилей - автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", приобретенных на федеральные средства для борьбы с коронавирусом, поставили в Бурятию. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

Ранее президент России поручил выделить регионам из федерального бюджета средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

"Служба медицины катастроф Бурятии получила четыре машины скорой помощи класса "С", которые повысят качество и доступность медобслуживания жителей Улан-Удэ и районов республики. Это первая партия из 11 автомобилей, закупленных для республики в рамках исполнения поручения президента РФ обеспечить медучреждения в регионах техникой и оборудованием для готовности к приему больных с новой коронавирусной инфекцией, данного 30 марта на совещании с полномочными представителями в федеральных округах", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от новых машин санитарам-водителям Территориального центра медицины катастроф. "Это только первые четыре машины, будет еще семь, помощь идет постоянно, - сказал глава Бурятии. - Нам 400 млн рублей правительство России выделило на оборудование больниц, подготовку коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 90 млн рублей направил Дальневосточный федеральный округ для закупки средств защиты - все это идет в рамках [поручений] главы государства".

Цыденов добавил, что отдельно по президентскому поручению в республику пришли 43 млн рублей на доплаты медицинским работникам. "У нас уже 2 183 человека получили средства", - отметил глава республики.

Общая стоимость 11 специализированных автомобилей - около 47 млн рублей. Машины предназначены для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, для транспортировки пациентов на догоспитальном этапе. Реанимобили укомплектованы всем необходимым для этого оборудованием, изделиями медицинского назначения для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной медицинской помощи. Как пояснил главврач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин, с использованием этих машин медики будут осуществлять, в том числе эвакуацию тяжелых пациентов из районов.