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Пандемия коронавируса нового типа

Около 433 тыс. медработников в России оказывают помощь пациентам с COVID-19

Как сообщили в Минздраве, в 2019 году численность медработников в государственной системе здравоохранения составила почти 3 млн человек

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 433 тыс. медработников, среди них 114 тыс. врачей, оказывают помощью пациентам с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщила во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

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"В настоящее время медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тыс. медицинских работников, в том числе 114 тыс. врачей, около 240 тыс. фельдшеров, медсестер и медбратьев и 47 тыс. младшего медицинского персонала, также в отрасль влилось более 44 тыс. студентов образовательных организаций в рамках практической подготовки, и почти 5 тыс. волонтеров", - рассказала Семенова в интервью сайту стопкоронавирус.рф в преддверии Международного дня медицинской сестры.

По ее словам, в 2019 году численность медицинских работников в государственной системе здравоохранения Российской Федерации составила почти 3 млн человек, из них число средних медработников - более 1,2 млн человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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