В Липецкой области приостанавливают действие режима самоизоляции и электронных пропусков

ТАСС, 12 мая. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение временно приостановить в регионе действие режима самоизоляции и пропускной системы в ряде городов, ранее введенных из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом по итогам заседания оперативного штаба региона сообщила журналистам пресс-служба правительства Липецкой области.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии ею заразились 944 человека, из них 207 выздоровели, трое умерли. С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции, запрещен выход из дома для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, отменены все массовые мероприятия. С середины апреля система электронных пропусков для выхода на улицу введена для жителей Липецка, Ельца, Задонска, Чаплыгина, Лебедяни. В регионе обязательна двухнедельная самоизоляция для всех приезжающих, с 9 мая введен всеобщий масочный режим.

"Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов говорил, что регион по ежесуточному приросту числа зараженных коронавирусной инфекцией вышел на плато. "Темпы прироста заболевших позволяют говорить об улучшении ситуации. В регионе не фиксируются новые очаги инфекции. Заболевшие выявляются из числа лиц, находящихся под наблюдением врачей с подозрением на выделение вируса", - добавили в пресс-службе правительства Липецкой области, уточнив, что режим обязательной самоизоляции может быть восстановлен на территории, где будет выявлен новый очаг инфекции.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, в регионе при обязательном масочном режиме возобновят работу многофункциональные центры, межмуниципальные автобусные маршруты, людям разрешают посещать кладбища, в детсадах увеличат число дежурных групп, но не отменяют запрет на массовые мероприятия, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также все остальные меры для снижения угрозы заражения коронавирусной инфекцией.