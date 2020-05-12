Власти Британии еще 4 месяца будут оказывать финансовую помощь населению из-за пандемии

"Сегодня я могу объявить, что правительственная программа сохранения рабочих мест будет продлена на четыре месяца, до конца октября. К этому моменту мы уже на протяжении восьми месяцев будем поддерживать жителей страны и британский бизнес. До конца июля каких-либо изменений в работе программы не будет. С августа по октябрь ей по-прежнему смогут воспользоваться предприятия всех секторов экономики и из всех регионов страны, но она будет более гибкой, чтобы способствовать возвращению людей на работу", - сказал министр.

По его словам, в настоящий момент британское правительство оказывает финансовую помощь почти 1 млн предприятий и выплачивает зарплаты 7,5 млн жителей страны, которых работодатели отправили в принудительные отпуска из-за вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. Это больше четверти всех работающих британцев без учета самозанятых. Министр отметил, что с августа правительство рекомендует бизнесу переводить находящихся в отпусках сотрудников на неполную занятость, а также начать выплату части зарплат.

Как стало известно на прошлой неделе, государственные расходы лишь за первый месяц работы новой социальной программы превысили £8 млрд (почти $10 млрд). Сунак признал, что для бюджета страны это слишком много, и ожидалось, что во вторник он объявит о постепенном сворачивании программы. Однако изменения, о которых сообщил министр, оказались не столь резкими, как ожидали экономические обозреватели британских газет.

Власти страны обеспечивают оказавшимся под угрозой увольнения выплату 80% оклада, но не более £2,5 тыс. ($3,1 тыс.) в месяц на человека. Минфин не стал снижать эти цифры, как ранее прогнозировали СМИ. Бизнесу правительство еще в марте предоставило кредитные гарантии больше чем на 400 млрд долларов. За финансовой поддержкой к властям могут также обращаться самозанятые британцы.

Заявление главы Минфина было сделано накануне ослабления карантина, действующего в королевстве с 23 марта. В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что на первом этапе (с 13 мая) людям будет разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу выйдут сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Возобновят работу садовые центры, а с июня, как ожидается, многие другие магазины и частично школы.