Среди заразившихся COVID-19 в России доля детей до 17 лет увеличилась почти до 7%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Доля детей до 17 лет среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилась почти до 7% в России. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения, на это тоже нужно обратить внимание родителям с тем, чтобы максимально бережно относиться к здоровью своих детей", - сказала Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.