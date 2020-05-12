{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Среди заразившихся COVID-19 в России доля детей до 17 лет увеличилась почти до 7%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что еще три недели назад их было 5%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Доля детей до 17 лет среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилась почти до 7% в России. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Несколько изменилась структура возрастная внутри общего количества заболевших. Увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения, на это тоже нужно обратить внимание родителям с тем, чтобы максимально бережно относиться к здоровью своих детей", - сказала Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Голикова поручила Минздраву содействовать в выяснении причин пожара в больнице Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС