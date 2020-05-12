Холодный атмосферный фронт вызвал заморозки, снег и сильный ветер в регионах СЗФО

В Псковской области в ночь на 12 мая температура воздуха резко опустилась до плюс 1 градуса, прошел снег с дождем, в социальных сетях появились фотографии заснеженных тюльпанов, цветущей черемухи и распустившихся деревьев под снегом, сотрудники регионального Археологического центра слепили майского снеговика. "Никто не верил в снег 12 мая. Вчера на раскопе мы ходили в футболках, а сегодня лепим снеговиков", - написали ученые на странице учреждения в социальной сети.

"Похолодание произошло вследствие прохождения холодного атмосферного фронта, центр циклона сейчас уже смещается в Верхневолжье, и как раз в его тыловой части обеспечивается беспрепятственный доступ арктическому вторжению. Зона осадков в виде твердой фазы [снега] захватывает практически все северо-западные и северные регионы страны. То есть, это Мурманская, Архангельская области, Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская - там везде идет снег, и сейчас первые снеговые тучи подступают уже даже к Тверской области", - сказал представитель "Фобоса".

ТАСС ,12 мая. Резкое похолодание зафиксировали сразу в нескольких регионах Северо-западного федерального округа за минувшие сутки, температура воздуха понизилась с 20 градусов тепла до нуля, а в Пскове и Ленинградской области жители успели слепить снеговиков. Причиной похолодания стал циклон, а возвращения тепла можно ждать только в третьей декаде мая, сообщили ТАСС в Центре "Фобос".

В Ленинградской области метеостанция в Лужском районе за минувшую ночь зафиксировала 8 см мокрого снега, рассказал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. "Отрицательных температур ночью не было, но, так как проходил циклон, в тылу узкая полоса с осадками в виде снега: это Кириши, Любань, Луга", - пояснил он. В этих районах местные жители тоже воспользовались возможностью слепить майских снеговиков, украсив их ветками с распустившейся листвой. "Сегодня довольно холодно, особенно там, где идут осадки, это все восточные районы: там 1-3 градуса тепла сейчас пока, а где нет [осадков] - в Петербурге, [например], уже 8 градусов, в Выборге - 9 градусов", - уточнил Колесов, заметив, что накануне температура воздуха достигала там 20 градусов тепла. В северной части Архангельской области за сутки температура воздуха понизилась на 15 градусов - до нуля. В Калининградской области из-за заморозков до минус двух градусов в ночь на 12 мая объявили штормовое предупреждение.

Погода преподнесла сюрприз и жителям Новгородской области. В большинстве районов люди утром во вторник увидели за окнами снег, несмотря на то, что еще в понедельник днем воздух в регионе прогрелся до 19-20 градусов тепла. Во вторник температура опустилась до плюс одного градуса. "В течение суток 12 мая ожидается ухудшение погоды: местами сильные дожди, в отдельных районах - грозы. Усиление ветра порывами до 15-18 м/с и резкое понижение температуры воздуха", - сообщили новгородском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Контрасты температур и "обвал холода"

Во всех регионах Северо-Запада страны метеорологи прогнозируют сохранение холодной погоды. Так, в Республике Коми, где, по данным региональной метеослужбы, 12 и 13 мая еще задержится тепло, похолодание ожидается уже к концу недели. "По ночам велика вероятность понижения температуры воздуха до заморозков, днем ожидается от 5 до 12 градусов выше нуля, на крайнем северо-востоке не выше плюс трех градусов", - предупредили метеорологи.

В Мурманской области в ночь на 13 мая ждут понижения температур до минус одного - минус шести градусов. При этом на юге и востоке Баренцева моря прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. В Новгородской области в ночь на среду синоптики прогнозируют, что температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов.

В архангельском гидрометцентре обратили внимание на контрасты температур в разных районах. "Над Кольским полуостровом находится активный циклон, в ночные часы на северо-востоке области ожидается до минус трех градусов, сильные осадки с мокрым снегом. При этом на юго-востоке пока сохранится тепло, завтра до плюс 20, и возможны грозы", - сказал ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, добавив, что температура воздуха в регионе будет понижаться до 15 мая.

"Обвал холода" ожидается в Вологодской области, где с 13 мая, по прогнозам метеорологов, возможны заморозки. "Причиной очередного арктического вторжения является блокирующий высотный антициклон за Уралом. Холодная неустойчивая погода задержится до конца недели", - сообщили в ЦГМС по Вологодской области.

В Центре "Фобос" уточнили, что на Северо-Западе страны в ночь на среду ожидаются заморозки до минус трех, а в Мурманской области - местами до минус 10 градусов. Постепенное улучшение ситуации ожидается днем в среду, но температура будет оставаться низкой - от восьми до 13 градусов тепла в дневные часы. "Это показатели апреля, то есть, по сути, природа отбрасывает температурный фон [к нормам апреля]", - отметил представитель центра.

Потепление в конце мая

По прогнозам "Фобоса", температура воздуха примерно на семь градусов ниже климатической нормы будет держаться в регионах СЗФО до начала последней декады мая. "Какого-то серьезного потепления пока не ожидается, все равно это серия атлантических циклонов, которая будет закачивать новые порции свежего воздуха из акваторий арктических морей и, соответственно, это будет держать столбики термометров в рамках примерно на семь градусов ниже положенных норм - то есть ночами это ноль - плюс пять, плюс один - плюс шесть с небольшими вариациями, и днем в среднем от 12 до 13 градусов, что, конечно, явно не соответствует показателям мая", - сказал собеседник агентства. В рамки климатической нормы температура должна вернуться в последней декаде мая, а после 25 мая начнется "подготовка к лету", и температура даже несколько превысит норму. Июнь, по долгосрочным прогнозам, будет теплее, чем обычно, примерно на два градуса, заключил представитель Центра "Фобос".