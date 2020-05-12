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Холодный атмосферный фронт вызвал заморозки, снег и сильный ветер в регионах СЗФО

По прогнозам синоптиков, тепло вернется в эти регионы только в конце мая

ТАСС ,12 мая. Резкое похолодание зафиксировали сразу в нескольких регионах Северо-западного федерального округа за минувшие сутки, температура воздуха понизилась с 20 градусов тепла до нуля, а в Пскове и Ленинградской области жители успели слепить снеговиков. Причиной похолодания стал циклон, а возвращения тепла можно ждать только в третьей декаде мая, сообщили ТАСС в Центре "Фобос".

"Похолодание произошло вследствие прохождения холодного атмосферного фронта, центр циклона сейчас уже смещается в Верхневолжье, и как раз в его тыловой части обеспечивается беспрепятственный доступ арктическому вторжению. Зона осадков в виде твердой фазы [снега] захватывает практически все северо-западные и северные регионы страны. То есть, это Мурманская, Архангельская области, Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская - там везде идет снег, и сейчас первые снеговые тучи подступают уже даже к Тверской области", - сказал представитель "Фобоса".

Заморозки и майские снеговики

В Псковской области в ночь на 12 мая температура воздуха резко опустилась до плюс 1 градуса, прошел снег с дождем, в социальных сетях появились фотографии заснеженных тюльпанов, цветущей черемухи и распустившихся деревьев под снегом, сотрудники регионального Археологического центра слепили майского снеговика. "Никто не верил в снег 12 мая. Вчера на раскопе мы ходили в футболках, а сегодня лепим снеговиков", - написали ученые на странице учреждения в социальной сети.

В Ленинградской области метеостанция в Лужском районе за минувшую ночь зафиксировала 8 см мокрого снега, рассказал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. "Отрицательных температур ночью не было, но, так как проходил циклон, в тылу узкая полоса с осадками в виде снега: это Кириши, Любань, Луга", - пояснил он. В этих районах местные жители тоже воспользовались возможностью слепить майских снеговиков, украсив их ветками с распустившейся листвой. "Сегодня довольно холодно, особенно там, где идут осадки, это все восточные районы: там 1-3 градуса тепла сейчас пока, а где нет [осадков] - в Петербурге, [например], уже 8 градусов, в Выборге - 9 градусов", - уточнил Колесов, заметив, что накануне температура воздуха достигала там 20 градусов тепла. В северной части Архангельской области за сутки температура воздуха понизилась на 15 градусов - до нуля. В Калининградской области из-за заморозков до минус двух градусов в ночь на 12 мая объявили штормовое предупреждение.

Погода преподнесла сюрприз и жителям Новгородской области. В большинстве районов люди утром во вторник увидели за окнами снег, несмотря на то, что еще в понедельник днем воздух в регионе прогрелся до 19-20 градусов тепла. Во вторник температура опустилась до плюс одного градуса. "В течение суток 12 мая ожидается ухудшение погоды: местами сильные дожди, в отдельных районах - грозы. Усиление ветра порывами до 15-18 м/с и резкое понижение температуры воздуха", - сообщили новгородском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Контрасты температур и "обвал холода"

Во всех регионах Северо-Запада страны метеорологи прогнозируют сохранение холодной погоды. Так, в Республике Коми, где, по данным региональной метеослужбы, 12 и 13 мая еще задержится тепло, похолодание ожидается уже к концу недели. "По ночам велика вероятность понижения температуры воздуха до заморозков, днем ожидается от 5 до 12 градусов выше нуля, на крайнем северо-востоке не выше плюс трех градусов", - предупредили метеорологи.

В Мурманской области в ночь на 13 мая ждут понижения температур до минус одного - минус шести градусов. При этом на юге и востоке Баренцева моря прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. В Новгородской области в ночь на среду синоптики прогнозируют, что температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов.

В архангельском гидрометцентре обратили внимание на контрасты температур в разных районах. "Над Кольским полуостровом находится активный циклон, в ночные часы на северо-востоке области ожидается до минус трех градусов, сильные осадки с мокрым снегом. При этом на юго-востоке пока сохранится тепло, завтра до плюс 20, и возможны грозы", - сказал ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, добавив, что температура воздуха в регионе будет понижаться до 15 мая.

"Обвал холода" ожидается в Вологодской области, где с 13 мая, по прогнозам метеорологов, возможны заморозки. "Причиной очередного арктического вторжения является блокирующий высотный антициклон за Уралом. Холодная неустойчивая погода задержится до конца недели", - сообщили в ЦГМС по Вологодской области.

В Центре "Фобос" уточнили, что на Северо-Западе страны в ночь на среду ожидаются заморозки до минус трех, а в Мурманской области - местами до минус 10 градусов. Постепенное улучшение ситуации ожидается днем в среду, но температура будет оставаться низкой - от восьми до 13 градусов тепла в дневные часы. "Это показатели апреля, то есть, по сути, природа отбрасывает температурный фон [к нормам апреля]", - отметил представитель центра.

Потепление в конце мая

По прогнозам "Фобоса", температура воздуха примерно на семь градусов ниже климатической нормы будет держаться в регионах СЗФО до начала последней декады мая. "Какого-то серьезного потепления пока не ожидается, все равно это серия атлантических циклонов, которая будет закачивать новые порции свежего воздуха из акваторий арктических морей и, соответственно, это будет держать столбики термометров в рамках примерно на семь градусов ниже положенных норм - то есть ночами это ноль - плюс пять, плюс один - плюс шесть с небольшими вариациями, и днем в среднем от 12 до 13 градусов, что, конечно, явно не соответствует показателям мая", - сказал собеседник агентства. В рамки климатической нормы температура должна вернуться в последней декаде мая, а после 25 мая начнется "подготовка к лету", и температура даже несколько превысит норму. Июнь, по долгосрочным прогнозам, будет теплее, чем обычно, примерно на два градуса, заключил представитель Центра "Фобос".

Теги
РоссияАрхангельская областьТверская областьВологодская областьЛенинградская областьМурманская областьКарелияКомиКалининградская областьНовгородская областьПсковская область
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