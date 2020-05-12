Регионы ПФО ослабляют ограничения и перестраивают работу предприятий в условиях пандемии

ТАСС, 12 мая. Власти регионов Приволжского федерального округа с 12 мая обязали руководителей предприятий и организаций контролировать ношение сотрудниками масок и перчаток, а также проводить дезинфекцию помещений, но при этом ослабили режимы самоизоляции.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

В ряде регионов с 12 мая жителям разрешили прогулки и занятия спортом, но на особых условиях. Например, в Чувашии со вторника можно заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Власти республики также разрешили прогулки на улице не более двух человек вместе, а также родителям с детьми при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров до других граждан. При этом запрещается посещать места массового посещения и детские площадки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в регионах ПФО выявлено 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в округе заразились более 19 тыс. человек. Наибольшее число зафиксировано в Нижегородской области - 5 087, Татарстане - 1 832, Башкирии - 1 647.

В Чувашии и Кировской области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в Удмуртии открылись рынки, а в Татарстане отменили цифровые пропуска для жителей, сообщили корреспондентам ТАСС представители региональных правительств.

В Самарской области со вторника разрешили гулять и заниматься спортом на улице жителям муниципалитетов, где зафиксировано меньше всего заразившихся коронавирусом. При этом необходимо соблюдать безопасную дистанцию.

Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе с 12 мая разрешили и в Кировской области при соблюдении масочного режима. Смягчен ряд ограничительных мер и в Пермском крае: жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе по одному или с семьями, при этом желательно гулять в пределах своего дома или района. В регионе открыли для посещений парки, скверы, а также набережную Камы и эспланаду.

Жители Башкирии с 12 мая могут свободно выходить на улицу, гулять по паркам и скверам при наличии масок и перчаток, а также при соблюдении социальной дистанции. При этом лицам старше 65 лет запрещено покидать места проживания с 18:00 (16.00 мск) до 06:00 (04.00 мск) по местному времени, школьникам - с 20:00 (18.00 мск) до 14:00 (12.00 мск).

В Татарстане разрешили прогулки, но только по одному, а со вторника в республике отменена система цифровых пропусков, работавшая с 1 апреля.

Покупки без очередей

Власти некоторых регионов разрешили работать рынкам и небольшим магазинам. При этом и покупатели, и продавцы должны быть в масках и перчатках, а владельцы торговых точек обязаны обеспечивать дезинфекцию помещений.

Например, в Кировской области с 12 мая возобновили работу открытые рынки и магазины площадью не более 400 кв. метров с отдельным входом. При этом в магазинах должно соблюдаться ограничение числа покупателей, которые одновременно могут находиться в помещении. "Мы настоятельно рекомендуем обеспечить в торговых объектах масочно-перчаточный режим", - заявил глава региона Игорь Васильев.

Со вторника в Удмуртии начали работать продовольственные отделы рынков, а также с товарами для садоводства и огородничества при условии дезинфекции помещений и масочного режима. В Татарстане разрешили работу торговых залов с непродовольственными товарами площадью до 400 кв. метров при наличии отдельного уличного входа и салонов по продаже транспортных средств. Круглосуточно в республике также могут работать аптеки и автозаправочные станции.

В Нижегородской области решения по работе каждой организации или предприятия будут приниматься в зависимости от готовности организации выполнить необходимые требования. "При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Для контроля требований мы предложим подключиться к системе видеоаналитики. Дату перехода назвать невозможно, но если наши расчеты и прогнозы, которые мы делали ранее, оправдаются, количество вновь выявленных случаев заражения должно стабилизироваться как раз в течение второй декады мая", - привели слова главы региона Глеба Никитина в его пресс-службе.

В Пензенской области расширен список организаций, которые могут приступить к работе. В их числе компании, осуществляющие дезинфекцию и дератизацию, профсоюзные организации, занимающиеся решением социально-трудовых проблем, организации, занимающиеся создание единой электронной картографической основы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Помощь медикам

Региональные власти и различные организации стремятся оказать различную помощь медицинским работникам, которые сейчас оказались в зоне риска. Как рассказала ТАСС член регионального штаба ОНФ в Кировской области Валерия Черемисинова, в рамках акции #МыВместе ОНФ оказывает поддержку медицинским учреждениям, которые работают с больными COVID-19. "К примеру, активисты помогли организовать бесплатное питание для бригад скорой помощи, передали бытовую технику и моющие средства в инфекционный госпиталь на базе больницы имени Бехтерева", - рассказала Черемисинова.