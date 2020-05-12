Власти Словении отменили запрет на авиасообщение с зарубежными странами

ЛЮБЛЯНА, 12 мая. /ТАСС/. Запрет на осуществление пассажирских авиаперевозок между Словенией и внешним миром, введенный 17 марта для борьбы с распространением нового коронавируса, прекратил свое действие во вторник. Об этом говорится в итоговом протоколе сессии кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Запрет на осуществление международных воздушных перевозок как с территории Европейского союза, так и из третьих стран в международные аэропорты Республики Словения, более не является необходимой и разумной мерой, - отмечается в документе. - При этом до 12 июня 2020 года сохранится запрет на посадку самолетов, прибывающих из-за рубежа, в аэропортах местного значения".

После начала пандемии коронавируса словенские власти прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывавшие республику с соседними странами. Пересечь границу Словении можно лишь через ограниченное число погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля. Кроме того, было прервано авиасообщение с другими странами и закрыта большая часть малых переходов через границы с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией.

Въезд из-за рубежа разрешен лишь гражданам республики и обладателям словенского вида на жительство, после пересечения границ республики они обязаны пройти семидневный карантин. Исключение делается для водителей грузовиков, доставляющих товары из соседних стран. Кроме того, сезонные рабочие и иностранные владельцы земельных участков в Словении могут обратиться к властям республики за специальным разрешением на въезд, заявки на которое рассматриваются в индивидуальном порядке. Жители приграничных районов Словении также могут посещать сопредельные государства в рабочих целях при условии согласия на это местных властей.

Возобновление работы школ и детских садов

Министерство образования, науки и спорта Словении подготовило план постепенного снятия ограничений на работу школ и детских садов во второй половине мая.

"Мы хотели бы открыть все учреждения в полном объеме, но, к сожалению, это невозможно из-за чрезмерного риска для здоровья, поэтому нам придется делать это постепенно и в ограниченной степени", - говорится в документе.

План предусматривает открытие частных и государственных детских садов 18 мая, при этом количество детей в группах не должно превышать восьми (при возрасте до трех лет) либо 10 (при возрасте до шести лет). С той же даты будут разрешены занятия в музыкальных школах, а также в первом, втором, третьем и выпускных классах обычных школ. Девятиклассники смогут продолжить обучение 25 мая, остальным школьникам придется продолжить дистанционные уроки. Единственное исключение будет сделано для учеников с плохой успеваемостью - им разрешат посещать индивидуальные занятия со своими школьными учителями.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, в том числе и все школы, университеты и детские сады. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины (поездка на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визит к врачу).

В связи с постепенным улучшением эпидемической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер: вновь открыты для посещения музеи, автосалоны, парикмахерские, ремонтные мастерские, а также магазины площадью менее 400 кв. м. Кроме того, разрешена работа уличных веранд баров и ресторанов. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинских масок и соблюдении социальной дистанции, нарушителям карантинных ограничений грозит штраф в размере до €400.