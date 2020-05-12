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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининграде умерла врач-реаниматолог, заразившаяся коронавирусом

Это вторая смерть медика в регионе

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла на 66-м году жизни. Это вторая смерть медика в регионе, связанная с заражением инфекцией, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Умершая находилась в больнице с тяжелой формой пневмонии на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Региональное министерство здравоохранения, областная клиническая больница с глубоким прискорбием извещают о том, что на 66-м году жизни скоропостижно скончалась наша коллега - врач блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии отделения неврологии для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения - прим. ТАСС) Светлана Соловьева. Это вторая потеря в профессиональных медицинских рядах Янтарного края, связанная с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-службы. Минздрав области выразил глубокие соболезнования родным и близким умершей.

Первый случай смерти медика в результате заражения новым коронавирусом в Калининграде был зафиксирован 3 мая. Умерла 65-летняя медицинская сестра областной клинической больницы, работавшая в отделении пульмонологии с пациентами с подозрением на эту инфекцию.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 мая в области подтверждено 772 случая заражения коронавирусом. С учетом смерти врача, о которой стало известно во вторник, количество умерших в результате заражения коронавирусом достигло 12 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2 186 человек, в том числе 121 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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