Медведев назвал домен .РФ одной из гарантий стабильной работы Рунета при любых кризисах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что идея создания домена .РФ полностью оправдала себя, назвав его одной из гарантий стабильной работы Рунета при любых кризисах. Об этом Медведев написал во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Когда мы планировали создание домена, то прежде всего задумывались о том, что он станет символом значимости русского языка и кириллицы в мире. Однако сегодня его значение выходит далеко за рамки гуманитарного проекта. Домен .РФ - одна из важнейших гарантий того, что Рунет будет стабильно работать при любых кризисах и внешних воздействиях", - написал Медведев, добавив, что во многом именно благодаря этому интернет в России укрепил свою независимость, а также стал более безопасным и надежным.

По его словам, идея создания домена .РФ обсуждалась несколько лет, а сам он "выступал ее последовательным сторонником". "Могу с уверенностью сказать, что спустя десятилетие это начинание полностью оправдало себя", - констатировал замглавы Совбеза.

Как отметил Медведев, домен .РФ стал активной и живой интернет-площадкой, интерес к которой продолжает расти со стороны индивидуальных предпринимателей, крупного бизнеса, а также государственных органов. Замглавы Совбеза добавил, что в стране и дальше будет продолжаться развитие крупнейшего кириллического домена мира.

12 мая 2020 года домен .РФ отмечает десятилетие - в этот день в 2010 году в России был делегирован первый кириллический домен верхнего уровня .РФ. Тогда же заработали первые сайты в новой доменной зоне - президент.рф и правительство.рф.

11 ноября 2010 года стартовала открытая регистрация в домене .РФ: в первый день открытой регистрации было зарегистрировано более 240 тыс. кириллических доменных имен. Домен .РФ практически сразу вошел в топ-20 самых крупных национальных доменов Европы, и за прошедшие 10 лет ни разу не покидал этот рейтинг. Сегодня домен .РФ насчитывает порядка 735 тыс. зарегистрированных доменных имен.