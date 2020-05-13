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Пандемия коронавируса нового типа

Небензя сообщил, что резолюция СБ ООН по действиям в условиях пандемии готова на 99%

По словам постпреда России при ООН, у некоторых стран возникли разногласия

ООН, 13 мая. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН по мерам сотрудничества в условиях пандемии устраивает Россию и была практически готова к голосованию, но в последний момент у ряда стран возникли разногласия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на проходящей в формате видеосвязи пресс-конференции с аккредитованными при ООН журналистами.

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"Резолюция готова на 99%, она не готова на 1%, но этот один процент и является сейчас основным препятствием, которое мы планируем преодолеть в ближайшем будущем", - сказал он.

При этом постпред не уточнил, каких именно аспектов касаются возникшие разногласия, однако отметил, что они помешали вынести резолюцию на голосование. "Мы [Россия] были готовы принять тот документ, который мы с таким трудом обсуждали уже долгое время, - отметил он. - Но в самый последний момент этого не произошло, о чем мы сожалеем".

"Заверяю, что со всех сторон есть желание преодолеть разногласия, но пока этого не удалось сделать", - добавил Небензя.

В предложенном Францией и Тунисом документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС, предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека ООН и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах". Кроме того, в проекте резолюции предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями помогать странам в борьбе с пандемией. Как стало известно ТАСС, разногласия, в частности, касаются упоминания в резолюции лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения, которая подверглась нападкам со стороны США.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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