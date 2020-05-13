Число пациентов с коронавирусом в Приморье превысило тысячу

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Приморском крае за последние сутки выросло на 52 и составило 1 007 человек, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 13 мая в Приморском крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 1 000 человек. Только за минувшие сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 52 человека. Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 1 007 жителей края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии находятся 43 пациента, из них тяжесть состояния обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими заболеваниями - у 24 пациентов. За минувшие сутки 28 человек выписались из больницы после успешного лечения. Общее число пациентов, выздоровевших после коронавируса, в регионе составляет 268 человек.

В Приморском крае ввели обязательный масочный режим и режим самоизоляции, которые продлены до 1 июня. В регионе продолжает работать ограниченное число предприятий. Въезд и выезд из города Находки, где наблюдается самый высокий рост количества зараженных, ограничен.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.