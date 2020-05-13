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Пандемия коронавируса нового типа

Южная Корея призвала граждан, посещавших район дискотек в Сеуле, сдать тест на коронавирус

Выявлено уже более 100 инфицированных

СЕУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея планирует до конца текущей недели найти всех посетителей увеселительного района Итхэвон, где произошла новая вспышка коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Чон Се Гюн на совещании руководителей соответствующих ведомств.

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Большинство новых случаев заражения в стране связаны с пациентом, который посетил за одну ночь пять ночных клубов в популярном сеульском районе баров и дискотек Итхэвон. В общей сложности выявлено уже более 100 человек, заразившихся после посещения этих заведений, в их числе несколько иностранцев. По оценкам правительства, побывавших в этих клубах может быть более 5,5 тыс., однако пока удалось найти около 3,5 тыс., поскольку многие посетители не отзываются на призывы властей, опасаясь раскрытия своей личности.

В связи с этим премьер-министр пообещал, что все обследования на коронавирус посетителей этих заведений будут полностью анонимными, призвав граждан добровольно явиться в медучреждения для сдачи анализов. "Даже если результаты теста будут положительными, мы обещаем собирать и хранить только необходимый минимум данных", - подчеркнул Чон Се Гюн.

По состоянию на вторник южнокорейские власти выявили 102 случая заражения коронавирусом среди лиц, посещавших клубы и бары на Итхэвоне. На этом фоне руководство ряда городов Республики Корея, включая Сеул, распорядилось о временном закрытии увеселительных заведений в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Всего за прошедшие сутки в Южной Корее число инфицированных выросло на 26 и составило 10 962. Большинство новых случаев власти связывают с очагом инфекции в Сеуле.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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