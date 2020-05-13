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Пандемия коронавируса нового типа

В Китае за сутки выявили семь новых случаев инфицирования коронавирусом

Ни один человек не умер

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Китай за минувшие сутки зафиксировал семь новых случаев инфицирования коронавирусом: среди них шесть местных и один импортированный из-за рубежа. Как говорится в опубликованном в среду заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер, 18 выписаны из медучреждений.

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Все шесть новых случаев в стране были зафиксированы в провинции Цзилинь в одноименном городе. Еще у одного человека в этом регионе подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. По меньшей мере 367 человек, имевших контакты с заболевшими, в настоящее время изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Новый ввезенный из-за рубежа случай заражения выявлен в Шанхае. Общее число зафиксированных в Китае импортированных случаев заражения коронавирусом достигло 1 692. При этом 1 628 пациентов уже выписаны из больниц, а 64 по-прежнему проходят лечение, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

По данным на полночь 13 мая (19:00 мск 12 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 926, выздоровели 78 189 человек, умерли 4 633. В настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 104 активных случаев лечения от коронавируса (состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое).

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены восемь человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов, в том числе один прибывший из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 750 таких пациентов, из них 37 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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