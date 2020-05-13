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Медики Приморья, участвующие в борьбе с коронавирусом, получили более 85 млн рублей

Выплаты получили 3 106 специалистов
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© Егор Алеев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. В Приморье начались выплаты медикам, которые задействованы в работе с зараженными коронавирусом пациентами. Финансовую поддержку на общую сумму более 85 млн рублей получили уже 3 106 специалистов, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. рублей.

"Выплаты получили: 813 врачей - общая сумма выплаты составила 34,1 млн рублей, 1 777 средних медицинских работников - более 42 млн [рублей], 322 младших медработника - более 7 млн рублей, а также 193 водителя автомобилей СМП - 1,7 млн рублей", - сообщила начальник отдела государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны труда Минздрава Приморья Лариса Абашина, которую процитировала пресс-служба.

Медики получают доплаты из федерального и краевого бюджетов. Так, федеральные выплаты, по данным на 5 мая, получили 885 человек: 80 тыс. рублей получают врачи, 50 тыс. рублей - средний медицинский персонал и 25 тыс. рублей - младший медицинский персонал, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях. Кроме того, 50 тыс. рублей получают врачи и 25 тыс. рублей - средний и младший персонал и водители скорой медицинской помощи. Сумма таких выплат составила почти 26 млн рублей.

"Еще одна выплата для стимулирования медиков начисляется исходя из расчета 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности врача, 40% среднего медицинского персонала и 20% младшего медицинского персонала за фактически отработанное время. Такую поддержку уже получили 2 912 медицинских работников. Общая сумма выплат составила 59,4 млн рублей", - уточнила пресс-служба.

Кроме того, из резервного фонда региона выплаты на общую сумму более 31 млн рублей получили 2 750 медицинских и иных работников. Так, врачи получили по 20 тыс. рублей, средний медперсонал - по 15 тыс. рублей, младший и прочий персонал - по 8 тыс. рублей. Всего в подведомственные учреждения на эти цели с 1 апреля по 31 мая направят 155,6 млн рублей.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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