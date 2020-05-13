Переменная облачность, небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 13 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, в связи с чем 13 мая объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.